Coronavirus: a Calolzio mercato semideserto, a Merate solo bancarelle alimentari FOTO

Coronavirus: a Calolzio mercato semideserto, a Merate solo bancarelle alimentari. Oggi, martedì 10 marzo 2020, giornata tradizionalmente deputata alle compere nei mercati delle due importanti cittadine della provincia di Lecco, sono ben pochi i cittadini che hanno deciso di avventurarsi tra i banchi ambulanti.

I mercati ai tempi del Coronavirus

Mentre in Brianza è possibile comprare solo i beni di prima necessità, ovvero gli alimenti, in Valle san Martino, questa mattina sono giunti anche ambulanti che vendono abiti e articoli per la casa. Situazioni declinate in maniera diversa, ma con un uguale risultato: i clienti sono pochi, tanto a Merate quanto a Calolzio.

Mario Stojanovic