Coronavirus: 33 positivi e 16 meratesi in quarantena

33 persone attualmente positive al Coronavirus e 16 in quarantena. Questo la situazione epidemiologica in città che è stata resa nota oggi, lunedì 20 settembre 2021 dal sindaco di Merate Massimo Panzeri.

Coronavirus a Merate: sono 33 i positivi e 16 le persone in quarantena

Rispetto all'ultimo aggiornamento del primo cittadino il numero totale delle persone che attualmente stanno lottando contro il Covid è di fatto stabile (+1) e sono aumentati invece i cittadini guariti. In tutto ad aver contratto il virus, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati 1048 meratesi, ovvero poco più del 7% della popolazione residente. 967 i meratesi che si sono negativizzati, lasciandosi alle spalle la malattia (otto in più nell'ultimo periodo) e 48 le vittime del Coronavirus. Come detto ad oggi sono 16 le persone sottoposte all'isolamento domiciliare, in calo rispetto all'ultimo aggiornamento, e tra loro due hanno meno di 20 anni.

La campagna vaccinale

Procede spedita la campagna vaccinale in città. "Ad oggi il 91,66% dei cittadini di Merate, pari a 11.921 persone, ha ricevuto la 1^ dose di vaccino, su un target di popolazione di 13.006 - conferma il sindaco Panzeri - A 10.648 persone è già stata somministrata anche la 2^ dose".

La terza dose

Proprio oggi è partita anche in provincia di Lecco la somministrazione della terza dose alle persone estremamente fragili: per quanto riguarda il nostro territorio sono state individuate 100 persone subito destinatarie della terza dose: si tratta di 50 persone che sono state sottoposte ad un trapianto e di 100 pazienti oncologici.