Prosegue incessante l’attività delle Forze dell’Ordine lecchesi, coordinate dalla Prefettura cittadina, nell’ambito dei controlli Covid.

Controlli Covid: 248 persone fermate e nessuna sanzione

Ieri, domenica 6 dicembre, (giorno del santo patrono della Città di Lecco) Carabinieri, uomini della Questura, Finanzieri e agenti delle Polizie Locali, sono scesi in campo per monitorare il rispetto delle regole in strade, piazze, negozi, bar, ristoranti.

248 le persone fermate e controllate e di queste nessuna è stata sanzionata. Stesso risultati negli esercizi commerciali della provincia di Lecco: 129 quelli sottoposti a ispezione e tutti sono risultati in regola con le norme.