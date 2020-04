Commosso omaggio ai sanitari del Mandic VIDEO

Il giorno di Pasqua la cerimonia si era svolta davanti all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Oggi, sabato 18 aprile, il doveroso omaggio e ringraziamento è stato rivolto, in maniera commovente, a tutto l’ospedale del San Leopoldo Mandic di Merate.

Commosso omaggio ai sanitari del Mandic

Ad ideare l’iniziativa è stato il Comitato della Croce Rossa di Merate, che con gli esponenti delle forze dell’ordine e delle associazioni di soccorso si è ritrovato davanti alle scuole superiori di via dei Lodovichi. Da qui, la sfilata si è diretta verso il Mandic dopo un minuto di silenzio e un applauso spontaneo dedicato a tutto il personale sanitario. Un breve corteo quello che è giunto all’ospedale, con un solo equipaggio di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, Protezione civile, Croce Rossa, Croce Bianca e Vigili del Fuoco. Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco di Merate Massimo Panzeri con il vice Giuseppe Procopio, il sindaco di Olgiate Giovanni Battista Bernocco, quello di Osnago Paolo Brivio, quello di Monticello Alessandra Hofmann e il vicesindaco di Imbersago Elena Codara.

Thank you Day per ringraziare chi è in prima linea

Un modo per dire “grazie”, simbolicamente, al personale del nostro ospedale che durante l’emergenza Coronavirus ha salvato tantissime vite e ogni giorno continua a farlo con grande impegno, mettendosi sempre in prima linea e rischiando in prima persona. Giunti davanti al presidio ospedaliero Panzeri ha ringraziato a nome di tutto il territorio medici, infermieri e personale sanitario dopo aver incontrato il direttore sanitario Valentina Bettamio. Un applauso conclusivo è andato anche alle forze dell’ordine e ai volontari che quotidianamente si spendono per dare sostegno nell’emergenza.

