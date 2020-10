Colto da malore in auto sulla Provinciale: volontario muore in ospedale. Non ce l’ha fatta Alessio Tordin, colpito nella mattinata di ieri, lunedì 5 ottobre da un malore mentre si trovava a largo Pomeo a Calco. Troppo gravi le sue condizioni: è deceduto in ospedale a poche ore di distanza dal trasferimento.

L’uomo, 76 anni aveva accusato un malore mentre si trovava in auto nella tarda mattinata di ieri all’altezza di Largo Pomeo a Calco. Aveva chiesto aiuto e i soccorritori erano giunti sul posto a sirene spiegate in codice rosso. Quindi era trasportato in ospedale d’urgenza da un’autoambulanza della Croce Rossa di Casatenovo. Le sue condizioni sono peggiorate inesorabilmente all’arrivo in ospedale e nel pomeriggio di ieri è deceduto.

Calchese “doc”, Tordin, 76 anni, era un personaggio molto conosciuto a Calco, ma non solo. Grande il suo impegno per la collettività, in particolare nel Comitato feste che ha anche guidato a lungo come presidente. La notizia della morte di Tordin ha presto fatto il giro del paese e ha colpito profondamente le tante persone che lo conoscevano.