Se ne è andata nel giorno della Festa delle donne una donna che ha davvero lasciato il segno a Merate, una città che oggi si è vestita a lutto per la scomparsa di una storica commerciante. Si è spenta nella notte, a 69 anni, Pinuccia Frati, titolare del negozio StilCasa, situato nel cuore della cittadina, all'ombra di Palazzo Prinetti.

Città vestita a lutto per la scomparsa dell'amata commerciante Pinuccia Frati

L'azienda, nata nel 1973 proprio da un'idea di Pinuccia Frati e del marito Franco Barili, si è specializzata nel corso degli anni in articoli regalo e ha guadagnato la stima di un pubblico sempre più vasto. Punto di riferimento per collezionisti e amanti di oggetti di design preziosi e ricercati, dal 1985 il negozio di piazza Prinetti tratta la cristalleria firmata Swarovski. Tanti, tantissimi i meratesi che proprio da quel negozio erano passati per acquistare oggetti che hanno segnato i momenti importanti della vita, dai matrimoni ai battesimi. E lei, Pinuccia era sempre lì a dare il consiglio giusto.

Tutti a Merate la conoscevano e la stimavano per la sua grande professionalità e per la competenza con la quale era riuscita a far crescere la sua azienda. Non a caso nel 2016 Stilcasa snc di Pinuccia Frati & Co aveva ricevuto il massimo riconoscimento meratese, la benemerenza cittadina "per la capacità dell’attività commerciale di portare lustro alla città di Merate e di rinnovarsi continuamente andando incontro alle mutate esigenze dei tempi".

Il cordoglio del sindaco

Ho appreso con grande dispiacere che la scorsa notte è mancata, dopo una lunga malattia, Pinuccia Frati, storica commerciante meratese, titolare del negozio Stilcasa di piazza Prinetti e punto di riferimento per tutti gli appassionati dei cristalli Swarovski - ha commentato commosso il sindaco Augusto Massimo Panzeri - Al marito Franco, mio "collega " di piedibus per tanti anni ed ai suoi figli, sentite e sincere condoglianze".

la cerimonia funebre

I funerali di Pinuccia Frati verranno celebrati giovedì 10 marzo 2022 alle 10.30 nella chiesa della frazione meratese di Sartirana.