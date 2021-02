Si è costituito parte civile il professor Carlo Gilardi, 90 anni di Airuno, che da fine ottobre è ospite della Casa di riposo Airoldi e Muzzi.

Nella mattinata di oggi, martedì 2 febbraio 2021, in tribunale a Lecco – il giudice per le udienze preliminari Salvatore Catalano – avrebbe dovuto decidere se rinviare a giudizio i sette imputati – tutti stranieri – accusati di circonvenzione di incapace.

Circonvenzione di Incapace: il professor Carlo Gilardi sarà ascoltato dal Pubblico ministero

Il magistrato però ha stabilito di spostare l’udienza preliminare al 27 aprile e nel frattempo – accogliendo la richiesta dell’avvocato Stefano Pelizzari, legale del 90enne – ha stabilito la data per l’incidente probatorio (ovvero il procedimento che consente di acquisire in via anticipata le prove ottenute durante le indagini preliminari, anziché durante la successiva istruttoria dibattimentale).

Racconterà la sua versione

Dunque l’anziano professore sarà ascoltato il 15 febbraio, in Casa di risposo, e potrà raccontare la sua versione dei fatti. Come dicevamo sono sette le persone accusate di circonvenzione di incapace, tra cui anche Brahim El Maouzoury, l’ex badante del professor airunese, accusato di essersi approfittato dell’anziano.

Le indagini a loro carico, condotte dai Carabinieri di Brivio, si sono infatti concluse a dicembre e molti sarebbero gli elementi messi a disposizione dai militari al pm Andrea Figoni. Martedì mattina l’avvocato Pelizzari ha depositato un corposo fascicolo che contiene le sue indagini difensive dove figurerebbero altre contestazioni.

Martedì mattina in aula si sono presentati sei dei sette imputati poiché uno di essi si è reso irreperibile.