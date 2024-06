Ciclista investito nella notte sulla Provinciale

Mobilitazione di forze dell'ordine e sanitari nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno 2024 per soccorrere un ciclista investito a Cernusco Lombardone. L'incidente è avvenuto sulla Strada provinciale 342 dir che in quel tratto prende il nome di via Spluga a poca distanza dal semaforo una manciata di minuti dopo la mezzanotte.

Cernusco, ciclista investito sulla Provinciale

Seppur a tarda ora il sinistro, la cui dinamica è al vaglio degli agenti del comando di Polizia Municipale intervenuti sul posto, è avvenuto sotto gli occhi di tantissime persone. A Cernusco Lombardone era infatti in corso la Notte Bianca e in tanti si si erano anche ritrovati per assistere al passaggio della corsa Monza Resegone.

Il ciclista è stato investito sulla Provinciale e dopo il violento impatto subito i passanti hanno allertato le forze dell'ordine. Inizialmente per il ferito, un uomo di 51 anni, si è temuto il peggio tanto che la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a Cernusco un'ambulanza con il codice rosso di massima gravità.

Fortunatamente, dopo le prime tempestive cure prestate sul posto, il quadro clinico dell'uomo è apparso, seppur serio, non critico. Una volta stabilizzato infatti il ciclista 51enne è stato trasportato all'Ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.