Cento pizze in regalo al personale dell’ospedale di Merate FOTO

Cento pizze in regalo al personale medico e infermieristico dell’ospedale di Merate, come gesto di gratitudine per gli sforzi enormi che stanno sostenendo in questa emergenza sanitaria. Il bellissimo gesto è stato compiuto dalla Pizzeria Spaccanapoli 187 di Cornate d’Adda, che ha effettuato la consegna all’ora di pranzo di oggi, venerdì 13 marzo 2020.

Mandic, pizze in regalo come gesto di riconoscenza

“Purtroppo non penso vadano ai pazienti, ma vista la situazione di questi giorni saremmo comunque molto contenti di fare questo gesto di solidarietà e portare un sorriso a gran parte degli infermieri/dottori e di chiunque stia investendo le proprie forze psico/fisiche affinché si risolva tutto” ha raccontato Anna, figlia del titolare Carmine Granato, che è un ex operaio della KFlex licenziato dopo la delocalizzazione e che oggi dà lavoro a sei persone con la sua attività. Un gesto bellissimo, che sicuramente può alleviare la stanchezza dei turni massacranti ai quali sono sottoposti i medici e gli infermieri del Mandic.