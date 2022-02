Cascina a fuoco in centro Sabbione

Imbersago

Intervento dei Vigili del fuoco a sirene spiegate nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 febbraio 2021 a Imbersago, nel centro della località di Sabbione, a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno di una cascina.

A fuoco una cascina in centro Sabbione

Il rogo si è sviluppato all'internodi una struttura disabitata situata lungo via Brianza, a poche centinaia di metri dalla pizzeria "Il Barbagianni".

Ad allertare i soccorsi alcuni residenti della zona che hanno notato le fiamme e il fumo levarsi dal tetto della cascina. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei pompieri. Via Brianza è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza della zona. L'intervento è stato reso difficoltoso dal forte vento che imperversa sul Lecchese.

Resta da capire cosa abbia originato la scintilla che ha dato vita all'incendio. Come detto la struttura è disabitata e non è allacciata alle utenze di luce e gas. Non è escluso che la la struttura possa essere stata utilizzata come ricovero dal alcuni senzatetto che si sono rifugiati al suo interno per trovare riparo dal freddo.