Carlo Gilardi: disposta l'autopsia sul corpo del professore

Disposta l'autopsia per Carlo Gilardi: non è ancora nota la data del funerale dell'ex professore di 92 anni, morto domenica 22 ottobre 2023 all'Hospice il Nespolo di Airuno. A seguito della vicenda giuridica e mediatica sul ricovero in Rsa dello storico airunese, si è infatti deciso di procedere anche all'esame autoptico, anche per i dubbi sollevati da privati cittadini.

Solo conclusa l'autopsia si potrà organizzare il funerale dell'ex professore. Una cerimonia che, secondo le volontà di Gilardi, dovrebbe essere semplice e privata. L'ex professore aveva chiesto anche che al momento della sua morte non fossero suonate la campane e così è stato.

Bisognerà attendere il nulla osta della Procura per poter organizzare il funerale del 92enne, che proprio a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute era stato trasferito dalla Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco all'Hospice il Nespolo, nella sua amata Airuno.

A chiedere l'autopsia è stata la Procura e seguito di dubbi sollevati da privati cittadini riguardo le cure riservate a Gilardi.