Carambola tra Brivio ed Airuno, dopo lo scontro le auto finiscono fuori strada, due in ospedale

schianto

Sul posto sanitari, pompieri e forze dell'ordine

Carambola tra due auto tra Brivio ed Airuno e dopo lo scontro le vetture sono finite fuori strada. L'incidente, in cui è rimasta ferita in maniera seria una 30enne, è avvenuto nella serata di oggi, giovedì 16 dicembre 2021 in via Airuno, nella zona industriale del paese. Trasportato in ospedale anche un uomo di 63 anni.

La richiesta di aiuto ai soccorritori è scattata intorno alle 19 di questa sera dopo che ad entrare in collisione sono state una Fiat Panda e una Toyota. Entrambi i mezzi, dopo lo scontro, sono finiti sul limitare del fossato fossato a bordo strada. Due come detto le perone coinvolte: un uomo di 63 anni e una ragazza di 30. Inizialmente le condizioni di quest'ultima hanno destato estrema preoccupazione ma fortunatamente, dopo le prime cure prestate sul posto, il quadro clinico non è apparso critico.

Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Cisanese e quelli della Croce Bianca di Merate a bordo delle ambulanze. Mobilitati anche gli uomini del 118 che sono giunti ad Airuno sull'auto medica. Non solo ma sul luogo del sinistro si sono portati anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine alle quali spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico.