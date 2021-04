Un incidente stradale rocambolesco ha mandato in tilt lungo la Provinciale a Montevecchia. Tre i mezzi coinvolti, un’auto si è addirittura ribaltata.

Carambola sulla provinciale, auto ribaltata e traffico bloccato

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 12.30 di oggi, mercoledì 28 aprile 2021, lungo la Provinciale a Montevecchia. Poco prima del semaforo delle Quattro strade, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, uno dei conducenti coinvolti nell’incidente avrebbe infatti frenato all’improvviso e da lì sarebbe nata una vera e propria carambola. Una Porsche Cayenne ha tamponato violentemente una Fiat Cinquecento: devastanti i danni per entrambi i veicoli. Una terza vettura, una Volkswagen Polo, è invece finita sulla “riva” di fianco al marciapiede e si è semi ribaltata.

Traffico in tilt

Diversi i mezzi di soccorso intervenuti sul posto. Dalle prime informazioni raccolte pare non ci siano feriti gravi. Il traffico lungo la Provinciale è completamente bloccato.