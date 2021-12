Incidente

Potrebbe esserci il fondo stradale ghiacciato alla base dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi a Verderio. Un camion della nettezza urbana è uscito di strada finendo nel fosso.

Camion della nettezza urbana esce di strada e finisce nel fosso

Saranno comunque i Carabinieri che sono intervenuti sul posto a chiarire con esattezza la dinamica del sinistro che si è verificato una manciata di minuti prima delle 9 di oggi, giovedì 23 dicembre 2021 lungo via degli alpini. L'autista del furgone utilizzato per la raccolta di rifiuti ha perso il controllo del mezzo ed è uscito dalla carreggiata finendo poi nel fossato che divide la strada dai campi.

Inizialmente si è temuto il peggio per il giovane alla guida tanto che la centrale operativa dell'Agenzia regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto, con il codice rosso di massima gravità, l'ambulanza dei volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma in via degli Alpini si sono precipitati anche i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente dopo le prime tempestive cure il quadro clinico del giovane è apparso decisamente meno preoccupante. Il 20enne è stato trasferito in ospedale in codice verde per accertamenti. Sul luogo dell'incidente, per sincerarsi delle condizioni del ragazzo, è intervenuto anche il sindaco di Verderio Robertino Ettore Manega.