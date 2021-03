Calco: il Covid miete un’altra vittima

Il Covid colpisce ancora anche a Calco: nei giorni scorsi, infatti. è stata registrata un’altra vittima. A renderlo noto è il sindaco Stefano Motta tramite un comunicato pubblicato nella giornata di oggi (20 marzo 2021).

Calco: la collaborazione per il centro vaccinale

“Care concittadine e cari concittadini, la notizia positiva della settimana è che, a furia di insistere e facendo una azione congiunta con i colleghi sindaci di Airuno, Brivio, Olgiate Molgora, Santa Maria Hoé e La Valletta Brianza, siamo riusciti ad ottenere l’insediamento di un centro vaccinale preso la Sala Civica di Olgiate Molgora, in via Sommi Picenardi ove verranno chiamati nei prossimi giorni i cittadini ultraottantenni residenti nei predetti Comuni che ancora non sono stati vaccinati – ha annunciato il primo cittadino – Il centro è temporaneo, nel senso che dovrebbe operare per dieci giorni per la somministrazione della prima dose di vaccino a circa 1.200 cittadini e per gli ulteriori giorni necessari a coprire la seconda dose in favore dei medesimi cittadini. Stiamo però facendo pressione sulla Regione per trasformare la struttura di Olgiate o altra struttura idonea del territorio in un centro permanente. Sapete il tempo che ha richiesto l’allestimento del centro vaccinale? Mezza giornata. Mezza giornata per predisporre quanto necessario garantendo percorsi e presidi di prevenzione molto migliori di quelli attualmente presenti nel centro vaccinale dell’Ospedale di Merate. Risparmio ogni commento”.