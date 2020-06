Caduta fatale, muore ciclista. La vittima si chiama Giorgio Maggioni, 76 anni, ed è residente a Merate. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, venerdì 5 giugno 2020, lungo la Briantea a Cisano Bergamasco, poco dopo il ponte di Brivio.

Cade in bici: senza scampo 76enne di Merate

Maggioni, 76 anni, meratese, questa mattina poco prima delle 11 stava percorrendo via Milano a Cisano Bergamasco quando è incappato in una caduta, probabilmente provocata da un malore. L’impatto è stato fatale al pensionato che ha perso la vita sul colpo a causa di un gravissimo trauma cranico. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, oltre ad ambulanza e automedica, ma i tentativi di soccorrere il pensionato sono risultati inutili. Per ricostruire l’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Cisano Bergamasco.