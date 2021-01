Cade e si ferisce nel bosco: 57enne soccorsa dai Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 26 gennaio 2021, all’interno del Parco del Curone, nel territorio comunale di La Valletta Brianza.

La donna si trovava in località Bagaggera quando è accidentalmente caduta e si è ferita, fortunatamente in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale e i pompieri del distaccamento di Merate.

Una volta recuperata la donna è stata affidata alle cure dei sanitari che l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti.