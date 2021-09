Cade dal tir, camionista ferito. E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 settembre 2021, nel piazzale dell'azienda Top Glass di Osnago.

Cade dal tir sul piazzale dell'azienda

Il fatto è accaduto attorno alle 16.30 di oggi nel piazzale della Top Glass, in via dei Soldani a Osnago. Stando alla ricostruzione dei fatti un camionista sloveno, dipendente di una società di trasporti incaricata da un cliente dell'azienda di Osnago di ritirare del materiale, è caduto rovinosamente dal suo tir rimanendo gravemente contuso. Sul posto, in codice rosso, si sono portate autoambulanza e automedica, supportate dai Carabinieri di Merate. Il camionista è stato quindi trasportato in ospedale: le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto.