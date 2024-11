Cade da cavallo: 67enne in condizioni serie, mobilitazione dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi.

Caduta da cavallo: 67enne in codice giallo

L'incidente è avvenuto una manciata di minuti prima di mezzogiorno di oggi, domenica 24 novembre 2024, nel territorio comunale di La Valletta Brianza. L'allarme è scattato in via Galbusera Nera.

L'uomo si trovava in sella al cavallo quando, per cause da accertare è caduto procurandosi diversi traumi. Inizialmente si è temuto il peggio tanto che la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato a La valletta, con il codice rosso di massima gravità, l'auto medica con a bordo gli uomini del 118.

Non solo ma in posto si sono precipitati a sirene spiegate anche i soccorritori della Croce Rossa di Casatenovo sull'ambulanza.

Fortunatamente dopo le prime tempestive cure, il quadro clinico dell'uomo, seppur serio, non è apparso critico. Il 67enne è stato stabilizzato prima di essre trasferito in ospedale in codice giallo.