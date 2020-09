Botte da orbi tra lecchesi e bergamaschi: arresti e denunce. Nella mattinata di oggi, lunedì 31 agosto 2020 i Carabinieri della Compagnia di Merate, a parziale conclusione dell’attività d’indagine scaturita a seguito di una rissa avvenuta il 19 agosto all’esterno del Garage Cafè di Paderno d’Adda hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco a carico dei coinvolti

Botte da orbi tra lecchesi e bergamaschi: arresti e denunce

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Merate nei momenti immediatamente successivi alla rissa, incentrata in particolare sull’ascolto dei testimoni e nell’analisi delle immagini tratte dai circuiti di videosorveglianza, ha permesso di accertare che nella rissa sono state coinvolte otto persone divise in due gruppi antagonisti, uno di persone residenti nel Meratese e l’altro proveniente dalla vicina Isola Bergamasca.

Per motivi non ancora completamente delineati le due “fazioni” sono venute a contatto… giusto per usare un eufemismo. Sì perchè uno dei coinvolti, il 69enne, Gualtiero Ravasi, è ancora ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale di Lecco.

Le indagini dell’Arma, coordinate dal Sostituto Procuratore Andrea Figoni hanno consentito di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Giancarlo Gramendola, 21enne, di Calusco d’Adda , noto alle forze di polizia. E’ lui, secondo le risultanze investigative l’autore materiale del pugno sferrato a Ravasi. Obbligo di dimora invece per Loris Chiappa , 28enne, di Calusco d’Adda, anche lui noto alle forze di polizia e per Davide Ravasi, 37enne, di Merate , figlio di Gualtiero Ravasi, pure loro volti noti alle forze dell’ordine

Inoltre sono stati denunciati a piede libero, oltre al già citato Gualtiero Ravasi , anche B.L., 27enne, residente a Medolago , C.D., 37enne, residente a Robbiate G.R., 39enne, residente a Robbiate e T.M., 38enne, residente a Merate.