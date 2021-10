Blitz nei boschi della droga: scoperti 4 bivacchi dei pusher e cocaina nascosta sotto gli alberi

Lotta al narcotraffico

Al setaccio le aree boschive tra i Rogeno, Bosisio Parini, Sirone e Bulciago.

Blitz dei militari meratesi nei boschi della droga. Una operazione, quella effettuata ieri dai Carabinieri, che ha permesso di scoprire quattro bivacchi utilizzati dagli spacciatori e ha portato anche al sequestro di oltre 40 grammi di cocaina.

Prosegue infatti l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, con servizi di osservazione e controllo delle aree ritenute di maggiore interesse e tra queste zone boschive situate a ridosso della Statale 36 e della S.P. 342, ovvero la provinciale Como-Bergamo.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 ottobre 2021, i Carabinieri della Compagnia di Merate, hanno setacciato le aree boschive poste nei comuni di Rogeno, Bosisio Parini, Sirone e Bulciago. Nell'articolata operazione sono scese in campo anche una Squadra d’Intervento Operativo del 3° Reggimento CC Lombardia di Milano e due unità Cinofile del Nucleo Carabinieri di Casatenovo.

Durante il blitz i militari hanno scoperto evidenti tracce dell'attività legata al narcotraffico in queste zone a partire da quattro bivacchi, con tutta probabilità utilizzati dagli spacciatori nei boschi di Rogeno e Bosisio Parini.

Non solo ma a Sirone, i Carabinieri hanno trovato anche 34 grammi di cocaina. La polvere bianca, che è stata posta sotto sequestro, era all'interno di una busta di cellophane nascosta alla base di un albero Altri 13 grammi di "coca", già suddivisa in dosi pronte per essere vedute, sono stati trovati all’interno di un’autovettura, intestata ad un “prestanome” residente in provincia di Alessandria, lasciata incustodita vicino al Santuario Ai Morti del Lavello di Bulciago.

Il veicolo con intestazione fittizia è stato sottoposto a sequestro amministrativo e verrà radiato dal PRA.