Bimba di due anni investita e incastrata sotto l'auto della mamma a casa dei nonni

Tragedia sfiorata nella serata di oggi, martedì 24 maggio 2022 a Verderio dove una bimba di due anni, investita e incastrata sotto l'auto della mamma, è stata soccorsa e trasportata in elicottero in ospedale. Il dramma, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime , si è consumato una manciata di minuti prima delle 20 all'intero di un cortile dove abitano i nonni della bambina.

Bimba di due anni investita e incastrata sotto l'auto della mamma

Al vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco e ai sanitari l'esatta dinamica del sinistro, ma secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe "sbucata" improvvisamente nel cortile e sarebbe stata urtata dall'utilitaria della mamma. La bimba poi è rimasta incastrata in posizione laterale sotto al veicolo.

Terrificante la scena e sotto choc la mamma della piccola. Subito è scattata la richiesta di aiuto: sul posto si sono precipitati i pompieri del Distaccamento di Merate che hanno stabilizzato e sollevato il veicolo attraverso l'utilizzo di pistoni e cuscini appositi. Quindi hanno liberato la bambina per poi affidarla alle cure dei sanitari che nel frattempo sono arrivati a sul luogo dell'incidente a sirene spiegate.

A Verderio sono giunti gli uomini del 118 e i Volontari di Cornate. Non solo ma considerata la giovanissima età della ferita e l'esigenza di velocizzare al massimo le operazioni di soccorso, la Centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a Verderio anche l'elicottero decollato da Como.

Il velivolo ha fatto sbarcare l'equipe sanitaria: i medici hanno stabilizzato la piccola prima di trasportala in elicottero in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo specializzato nelle cure pediatriche. Le condizioni della bambina, seppur serie, non sono fortunatamente critiche. Il tempestivo intervento di tutte le squadre di soccorso in campo ha permesso di salvare la vita della piccola. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono durate circa 2 ore .