Bimba cade dalla bici, soccorsa per un trauma cranico FOTO

Paura per una bambina di 11 anni, che questa mattina, domenica 21 giugno 2020, è caduta dalla bicicletta in località Beolco a Olgiate Molgora riportando un trauma cranico.

Bimba cade dalla bici, soccorsa per un trauma cranico

Durante una biciclettata in località Beolco a Olgiate Molgora, un’undicenne è rovinosamente caduta al suolo battendo la testa sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari in ambulanza e anche l’elisoccorso decollato dall’ospedale Sant’Anna di Como. Fortunatamente le condizioni della bambina non sembrano particolarmente gravi. La piccola ciclista è stata comunque trasportata in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco con un trauma cranico.