Barista protesta davanti al municipio VIDEO

Davanti al municipio di Merate è andata in scena la protesta del barista Marcello Sanvito, titolare del Manzoni Cafè di via Carlo Baslini. Che, definendosi “commerciante disperato”, ha simbolicamente messo in vendita le bugie dei politici per mantenere la sua famiglia.

Protesta davanti al municipio

Sanvito, noto barista del centro di Merate, questa mattina si è presentato in piazza Eroi indossando un cartellone con tanto di tariffe: 100 euro per le bugie di Conte, 1 euro per quelle del Pd, 0,50 per quelle del Movimento Cinque Stelle e… offerta libera per quelle di Renzi. “Ho sempre fatto il commerciante, mi sono sempre fatto il c… nella vita – ha affermato il barista, che risiede a Robbiate – In questi tre anni ho investito tutto quello che mi era rimasto in questo bar di Merate e adesso sta andando tutto a rotoli. La sanificazione del locale deve essere fatta a mie spese e per farla devo spendere minimo 1000 euro. I pochi soldi che avevo li ho usati per mantenere la mia famiglia. Sono un commerciante e ho sempre venduto nella vita, adesso vendo ciò che mi offre il mercato e cioè le bugie del Governo”.