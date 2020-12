Auto si schianta contro un contatore del gas FOTO

Ha perso il controllo dell’auto e nello schianto ha urtato una monovolume in sosta e un contatore del gas, provocando una perdita e costringendo i Vigili del fuoco a intervenire. L’episodio è accaduto in via Belvedere a Montevecchia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 dicembre 2020.

Auto si schianta contro un contatore del gas

Stando alla ricostruzione dei fatti, un’auto Mitsubishi stava scendendo verso la bassa collina quando, all’altezza del ristorante Da Pasqualino, l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Nello schianto ha urtato una monovolume parcheggiata ma soprattutto un contatore del gas, provocando una perdita. L’automobilista è rimasto illeso, ma per riparare il danno e mettere in sicurezza la zona si è reso necessario l’intervento di un mezzo dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri.