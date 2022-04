Auto si schianta contro un camion: terribile incidente sulla Provinciale

Sulla Sp 342 dir

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18 di oggi.

Auto si schianta contro un camion: il terrificante incidente, la cui esatta dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 aprile 2022 a Cernusco Lombardone. Secondo un prima ricostruzione sembra che l'autista della vettura abbia perso il controllo del proprio mezzo andando a scontrarsi con violenza contro il tir. Ma come detto saranno i Carabinieri della compagnia di Merate che si sono precipitati a Cernusco a stabilire cosa sia esattamente successo.

Quel che è certo è la richiesta di auto è scattata una manciata di minuti prima delle 18. L'incidente è avvenuto nell'ora di punta lungo la trafficata Strada provinciale 342 dir che in quel tratto, ovvero a poca distanza dall'area di servizio, prende il nome di via Spluga. Dopo l'impatto con il tir l'auto si è accartocciata. Ingente lo spiegamento di forze mobilitate per soccorrere le due persone coinvolte, una donna di 52 anni e un uomo di 56 che si trovavano a bordo dell'auto guidata dal 56enne che non è escluso possa essere stato colto da un malore.

La centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a Cernusco l'auto medica con a bordo gli uomini del 118 e l'ambulanza dei volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma in volo si è alzato l'elicottero decollato da Milano. Il velivolo è atterrato nel campo a lato della provinciale.

I sanitari si sono prodigati per stabilizzate l'automobilista in condizioni critiche (tanto che il trasporto in ospedale è avvenuto sull'eliambulanza con il codice rosso di massima gravità) mentre la persona al volante del tir non ha riportato ferite.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico: le operazioni di cura dei coinvolti e di messa in sicurezza del luogo dell'incidente hanno provocato lunghe code.