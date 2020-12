Auto ribaltata, ferito un quarantenne FOTO

Si è ribaltato con l’auto nella zona del “Tricudai”, al confine tra Lomagna e Missaglia nel cuore del parco del Curone: il ferito è un 42enne. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020.

Auto ribaltata, ferito un quarantenne

L’episodio è accaduto in via Giotto, in territorio di Lomagna, nei pressi della ex Rdb al confine con Missaglia lungo la strada che collega i paesi all’interno del Parco di Montevecchia. Non è chiara al momento la dinamica dell’incidente: il conducente (M.M., residente a Cambiago (Mi), di 42 anni), a bordo della sua Fiat 500 grigia, si è ribaltato ed è finito in un fosso a lato carreggiata. La dinamica dell’incidente ha fatto temere il peggio: oltre a Polizia Stradale, autombulanza della Croce Bianca e automedica, sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il quarantenne dalla vettura incidentata.

Trasportato in ospedale a Merate

Le condizioni dell’automobilista inizialmente sembravano molto gravi: i soccorsi sono infatti sopraggiunti in codice rosso. Il 42enne è tuttavia rimasto sempre cosciente: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Merate.