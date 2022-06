Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 giugno 2022 a Robbiate dove un'auto si è ribaltata provocando il ferimento di tre persone anziane.

Auto ribaltata: feriti tre anziani

Il sinistro è avvenuto alle 16.30 lungo via dei Tigli. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri e spetterà a questi ultimi stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione sembra che due auto, una Panda e una Ford siano entrate in collisione. L'utilitaria, a bordo della quale si trovavano una 71enne e una 81enne stava viaggiando da Imbersago verso Robbiate. La donna al volante si stava accingendo a svoltare a sinistra verso il centro del paese quando è entrata in contatto con la Ford condotta da un uomo di 81 anni che percorreva via dei Tigli in direzione opposta. Dopo il violento impatto la Panda si è "capottata".

Imponente la mobilitazione dei soccorsi: sul posto, in codice rosso, dirottati dalla Centrale Operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza, sono giunti i volontari di Calusco e quelli della Croce Bianca di Merate, i medici del 118 e anche il personale medico a bordo dell'elicottero sanitario decollato da Bergamo.

I pompieri nel frattempo hanno estratto le due donne dall'utilitaria e le hanno affidate alle ai sanitari. Fortunatamente il quadro clinico di tutti i coinvolti, dopo le prime tempestive cure sul posto, è apparso meno preoccupante del previsto. Tutti e tre i coinvolti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

LEGGI ANCHE Range Rover si schianta contro una Jaguar che si ribalta: feriti padre, madre e bimba di un anno