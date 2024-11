Auto in contromano in Statale 36, ci risiamo. Diversi gli avvistamenti e le segnalazioni che risalgono alla prima mattinata di oggi, lunedì 11 novembre 2024.

La vettura è stata notata mentre viaggiava in direzione sud, verso Lecco, al chilometro 47 ovvero nella galleria Regoledo tra Bellano e Varenna.

È successo intorno alle 8.20 di questa mattina. In merito alla vicenda è stata allertata la Polizia Stradale (che ha ricevuto diverse segnalazioni) e che s è attivata per verificare la situazione e tentare di risalire all'identità dell'automobilista, come per altro già accaduto in passato

Molteplici, purtroppo gli episodi che si sono verificati sulla Statale 36 tanto che lo scorso anno il prefetto Sergio Pomponio aveva convocato il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione della Polizia Stradale, di Anas e Aci per tentare di comprendere l'origine delle criticità che si sono registrate sulla Strada Statale 36.