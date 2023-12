Attacco hacker russi: colpiti anche Comune e Provincia di Lecco

Ci sono anche quello del Comune e quello della Provincia di Lecco nell'elenco dei siti colpiti dall'attacco che hacker russi hanno compiuto nei confronti della rete della Pubblica amministrazione italiana. Sono infatti numerosi gli enti colpiti dall'attacco dei pirati informatici di Lockbit all'azienda Walpole, la cui infrastruttura cloud è utilizzata da Pa Digitale, società che fornisce servizi a circa 1.300 enti della pubblica amministrazione.

Hacker russi attaccano Amministrazioni italiane

L'attacco era stato lanciato l'8 dicembre 2023 colpendo i server milanesi e romani di Westpole, la casa di sviluppo la cui infrastruttura cloud è utilizzata dalla società Pa Digitale che fornisce servizi di gestione (tra cui il pagamento di stipendi ai dipendenti comunali) a circa 1.300 realtà della Pubblica amministrazione italiana.

Stipendi a rischio, dunque? Al momento in realtà parrebbe di no, come ha spiegato il ministro della Pubblica ammoinistrazione Paolo Zangrillo.

"Stiamo verificando, al momento non mi risultano problemi. Mi hanno parlato degli attacchi hacker, soprattutto attacchi destinati a creare dei problemi nel pagamento delle retribuzioni. Finora non ho ricevuto feedback di emergenza su questo fronte ma ora approfondirò".

Chi corre più rischi

A correre maggiormente i rischi sono le piccole Amministrazioni, che solitamente non hanno sistemi indipendenti e si appoggiano del tutto al server attaccato dai "pirati" russi. A causa del minore afflusso di utenti, inoltre, è possibile che ci si accorga anche in ritardo dell'attacco, con tutte le conseguenze del caso.

I siti colpiti

Sono numerose le Pubbliche amministrazioni finite nel mirino degli hacker russi. Ecco l'elenco (che è provvisorio e in aggiornamento e al quale potrebbero aggiungersi altre Pa ed enti).

Amministrazioni centrali

Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)

Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Consiglio Superiore della Magistratura

Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Amministrazioni Comunali

Lecco

Imperia

Cernusco Sul Naviglio (Milano)

Samarate (Varese)

Castelleone (Cremona)

Arese (Milano)

La Spezia

Orbetello (Grosseto)

Isola Del Giglio (Grosseto)

Fiumicino (Roma)

Falconara Marittima (Ancona)

Foligno (Perugia)

Cagliari

Carbonia

Villaricca (Napoli)

Ischia (Napoli)

Ascoli Piceno

Unioni di comuni

Comunità Montana Valtellina di Tirano

Unione dei Comuni Collinari del Vergant

Amministrazioni Provinciali

Brescia

Lecco

Massa Carrara

Macerata

Lodi

Altri Enti