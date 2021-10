Ancora una vittima del Covid in città

Merate

A poche settimane di distanza dall'ultimo lutto provocato dal Coronavirus, la comunità piange ancora una vittima del Covid a Merate. Ad annunciarlo, nel consueto aggiornamento settimanale in merito alla situazione epidemiologica in città il sindaco di Merate Augusto Massimo Panzeri. A non farcela, dopo aver contratto il virus, è stata un donna residente a Merate, scomparsa però fuori città. "Esprimo ai famigliari il mio cordoglio, anche a nome dell’Amministrazione Comunale" ha sottolineato il sindaco.

Salgono così a 50 i meratesi morti per il Covid dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre quanti hanno contratto il virus sono 1067, 5 in più rispetto alla scorsa settimana. 979 i cittadini che sono guariti, anche in questo caso 5 negli ultimi giorni, mentre i positivi in città ad oggi sono 38, uno in meno rispetto alla settimana scorsa.

"Aumentano però i sottoposti a sorveglianza attiva, soprattutto in età scolastica, imponendo perciò rinnovata attenzione nei comportamenti in ambiti pubblici" aggiunge il sindaco. 28 i meratesi in quarantena (la scorsa settimana erano 23) e di questi 13 hanno meno di 20 anni.

La campagna vaccinale

Prosegue la campagna vaccinale: ad oggi il 93,98% dei Cittadini di Merate, ovvero12.223 persone, ha ricevuto la 1^ dose di vaccino, su un target di popolazione di 13.006; a 11.138 persone è già stata somministrata anche la 2^ dose.

Da venerdì green pass obbligatorio

Il sindaco ha inoltre voluto ricordare che a partire dal 155 ottobre verranno introdotte importanti novità sul fronte delle norme volute per combattere il virus. "Da venerdì e fino al termine dello stato di emergenza nazionale,

al momento fissato al 31 dicembre per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato sarà obbligatorio esibire la Certificazione Verde, per tutelare la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, ai sensi del Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021".