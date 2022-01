Ancora tanti contagi in città, ma fortunatamente anche tanti guariti

Merate

La buona notizia è che anche questa settimana sono stati davvero tanti i contagi a Merate, 259 in più rispetto. Quella positiva è che lievita anche il numero dei meratesi guariti e che si sono finalmente lasciati il virus alle spalle: sono ben 432 negli ultimi giorni . E' quanto emerge d consueto aggiornamento alla cittadinanza sulla situazione epidemiologica del sindaco di Merate Augusto Massimo Panzeri .

Ancora tanti contagi a Merate, ma fortunatamente anche tanti guariti

Cala quindi rispetto alla scorsa settimana il numero totale dei meratesi attualmente positivi al Covid: sono 518 a fronte dei circa 700 del 10 gennaio. Stabile il numero delle vittime, 50 da inizio pandemia. Aumenta invece il numero dei residenti in isolamento. Ad oggi sono 715, ovvero 10 in più, i meratesi in quaranta e di questi ben 244 hanno meno di 20 anni.

"Gli ultimi dati confermano un’elevata contagiosità dell’ultima variante del virus, che però si manifesta generalmente con casi di breve durata e relativa ospedalizzazione - sottolina il primo cittadino - Si rilevano pertanto, numerosi nuovi casi, a cui se ne contrappongono altrettanti negativizzati. La riapertura delle scuole nello specifico ha causato certamente nuovi diversi contagi, ma al momento il sistema sembra tenere e giustifica la scelta intrapresa".

La campagna vaccinale

