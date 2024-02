Ancora senza esito le ricerche del 50enne scomparso

Ennesima giornata di ricerche quella di oggi, lunedì 5 febbraio 2024, lungo le sponde del fiume Adda a Paderno dove ormai da giorni i soccorritori sono impegnati nel tentativo di trovare un cinquantenne scomparso venerdì da Monticello Brianza.

50enne scomparso: ancora senza esito le ricerche

L'uomo, che aveva manifestato intenti suicidi, si è allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce e la sua auto, una Peugeot, è stata individuata nei pressi del cimitero di Paderno d'Adda.

Per cercare l'uomo sparito nel nulla oggi sono entrati in azione i sommozzatori regionali, una squadra di soccorritori fluviali da Como con due unità, una squadra di soccorritori fluviali da Bergamo con due unità, una auto pompa serbatoio serbatoio dal distaccamento Volontario di Merate e un l'unità di comando locale partita dalla Centrale di Lecco.

Non solo ma zona è stata sorvolata anche dall'elicottero Drago dei Vigili del fuoco. Purtroppo. come detto, le ricerche al momento non hanno dato esito.