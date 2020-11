All’ospedale di Merate un altro reparto destinato ai pazienti Covid

Nella giornata di ieri, giovedì 12 novembre 2020, un altro reparto del Mandic è stato predisposto per ospitare i pazienti Covid. Una strada inevitabile, come confermato anche dal direttore generale della Asst Paolo Favini durante la conferenza stampa di lunedì durante la quale è stata evidenziata l’ondata che – fortunatamente in modo meno impetuoso di marzo – sta investendo anche l’ospedale di Merate, dove i pazienti ricoverati raddoppiano di settimana in settimana.

Un nuovo reparto Covid al Mandic

Ieri nel reparto di Medicina B sono stati ricavati 9 ulteriori posti letto, andando così a creare l’area di degenza nominata Covid 5 che va ad aggiungersi al reparto di Cardiologia, alla Neurologia e agli altri già destinati ai pazienti affetti da Coronavirus da alcune settimane.