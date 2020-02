La sala operativa della Protezione civile della Lombardia ha diramato una nuova allerta gialla per rischio vento forte che coinvolge anche il territorio Lecchese.

Allerta gialla per rischio vento forte

Nel corso della giornata di domani, mercoledì 19 febbraio 2020, aumento dell’intensità della ventilazione da nord nordovest, con intensità medie orarie che dal pomeriggio inizieranno a intensificarsi fino a moderate o forti in montagna, e fino a moderate in pianura. Le velocità medie orarie tra 700 e 1500 metri di quota si attesteranno mediamente tra 20 e 40 km/h, con valori localmente maggiori, diffusi oltre i 1500 metri. In montagna possibili raffiche fino a 50 – 90 km/h. In pianura velocità medie orarie fino a 40 km/h. I venti potranno assumere anche carattere di Foehn. Venti in generale attenuazione dalla tarda serata di domani 19/02. Nella prima parte della giornata non sono escluse deboli precipitazioni o pioviggine sparsa, in particolare su Prealpi e settori

orientali, con limite neve attorno ai 1200 metri circa

Prestare massima attenzione in montagna

L’invito quindi è quello di prestare la massima attenzione, in particolar modo in montagna, teatro, nelle ultime settimane di tanti, troppi incidenti soprattutto nel Lecchese. Domenica un alpinista 24enne residente nel Varesotto è precipitato mentre arrampicava sulla parete Medale riportando gravissime ferite. Il giorno precedente un escursionista piemontese di 49 anni aveva invece perso la vita sul monte Legnone.