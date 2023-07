Allarme per un disperso nell'Adda, ricerche in corso

Allarme a Brivio per una persona dispersa nell'Adda. Come riportano i colleghi di Prima Merate, nel pomeriggio di ieri, sabato 1 luglio 2023, alcuni testimoni avrebbero identificato la sagoma di un corpo nel fiume, della quale si sarebbero però perse le tracce.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi, allertati intorno alle 16 dopo che alcuni passanti hanno notato una persona in difficoltà nelle acque del fiume.

Sono intervenuti anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco, nella zona del lungo Adda di via Monfalcone. A supporto anche un elicottero. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale.

Continuano anche oggi le ricerche

Nella giornata di oggi, domenica 2 luglio 2023, i sommozzatori stanno nuovamente perlustrando le acque dell'Adda a Brivio: non è stato infatti ancora trovato il corpo della persona che ieri è stata vista in difficoltà e poi non più affiorare dalle acque dell'Adda.