Ancora due uomini scomparsi nel Lecchese, ancora due famiglie disperate che chiedono aiuto per ritrovare i loro cari. Nelle ultime ore sono spariti Natale Butti, 80 anni di Calolziocorte e Kamal classe 1993 residente a Cassago Brianza.

Allarme per due scomparsi: si cercano Natale Butti e Kamal

A diramare la notizia della scomparsa del giovane Kamal è stata la Prefettura di Lecco. Il ragazzo si è è allontanato dalla sua abitazione domenica 3 novembre 2024 e non via ha più fatto ritorno. Kamal è alto 177 cm, corporatura robusta, capelli scuri rasati e occhi neri. Al momento dell’allontanamento indossava una maglietta bianca a maniche corte, pantaloni e ciabatte. Chiunque possa fornire utili contributi alle ricerche, è pregato di contattare la Stazione dei Carabinieri di Costa Masnaga.

Sono stati invece i parenti di Natale Butti, 80 anni di Calolzio, ha diffondere in rete un appello per le sue ricerche. L'uomo, di Calolzio, è sparito nella giornata di ieri, martedì 5 novembre 2024, in zona Olginate. O per lo meno è lì che è stata ritrovata la sua auto. Natale "Tino" Butti è alto circa 1.70, ed è di corporatura robusta. Anche in questo caso chiunque avesse informazioni è invitato a contattare le forze dell'ordine.