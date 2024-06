Aggressione col machete: due in manette

Aggrediscono un connazionale con un machete: arrestati due cittadini marocchini a Calusco d'Adda. Due cittadini di nazionalità marocchina, rispettivamente di 28 e 23 anni, residenti in paese, sono stati tratti in arresto lo scorso giovedì 20 maggio 2024 dai carabinieri della stazione locale: nei mesi scorsi, si sono resi protagonisti di diversi reati tra cui aggressioni con machete e armi da taglio.

A ottobre 2023, i due erano già stati arrestati dai militari della radiomobile dei Carabinieri di Sesto San Giovanni dopo aver cercato di sottrarsi a un controllo con relativo inseguimento; in quell'occasione, sono finiti in manette per reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere.

Un mese dopo, a novembre 2023, sono stati scarcerati con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ma, tuttavia, i due indagati non si sono fermati nella loro scia di reati. A febbraio, a Paderno d'Adda, hanno colpito con un coccio di bottiglia e un machete un connazionale. Uno dei due, lo scorso 16 giugno, a Medolago ha aggredito con un'arma da taglio un altro connazionale, ricoverato in codice giallo.

A quel punto l'Autorità giudiziaria, che aveva emesso la precedente misura cautelare e a cui sono state inviate le richieste di aggravamento della misura in atto, avendone valutato la pericolosità sociale ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di entrambi. L'arresto è infine avvenuto qualche giorno fa a Calusco d'Adda e, dopo le formalità di rito, i due sono stati trasportati alla casa circondariale di Bergamo.