Merate in lutto per la morte dello storico musicista Tony Spada. Aveva 85 anni.

Addio al musicista Tony Spada

Spada era uno storico musicista e titolare dell’omonimo negozio di strumenti del centro di Merate. Si è spento ieri, martedì 10 agosto 2021, intorno alle 18.

Nativo di Merate, trombonista di fama internazionale e di grande estro, ha collaborato con i più grandi cantanti e musicisti degli anni 60’, ’70 e ’80, esibendosi in innumerevoli concerti in Italia ed in Europa, pur non disdegnando di partecipare e di esibirsi anche a Merate a manifestazioni locali, per l’affetto che lo ha sempre legato alla sua Città. Cittadino Benemerito nel 2009, si è inoltre dedicato per tanti anni all’insegnamento del canto e della musica ai ragazzi ed ai giovani, per trasmettere alle nuove generazioni il suo amore per la musica, alla quale ha dedicato tutta la sua vita. Nel corso della sua carriera ha avuto un rapporto speciale con Milva, le loro strade si sono incrociate negli anni 60 quando Spada era impegnato come trombonista con la sua band. Da lì iniziarono tre lunghi anni di amicizia e di lavoro che portarono Tony Spada e la sua band ad affiancare la nota cantante sui più grandi palchi d’Italia e d’Europa, dalla Sicilia alla Francia, dalla Spagna alla Brianza.

"L'Amministrazione comunale esprime il suo cordoglio per la scomparsa del musicista Tony Spada e sentite condoglianze alla moglie Sandra ed ai figli Cristiano e Chantal", scrive il sindaco di Merate Massimo Augusto Panzeri. Il suo funerale si terrà giovedì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale.