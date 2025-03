"Buon viaggio Artù, tutta ACSN ringrazia per il servizio reso in questi anni". Con queste parole, l'Associazione Cinofila Salvataggio Nautico - ACSN ONLUS, con sede a Mozna e operativa sul Lario, ha salutato Artù, il cane bagnino che si è spento all'età di 13 anni. Un eroe peloso, il cui contributo ha salvato numerose vite nelle acque insidiose del nostro lago.

Addio a Artù, il cane bagnino eroe che ha salvato molte vite sul Lario

Artù, un Golden Retriever, è stato un membro insostituibile del team di soccorso. La sua dedizione e il suo coraggio sono stati fondamentali in numerosi interventi di salvataggio. Tra questi, uno in particolare è rimasto impresso nei cuori di molti: nel ferragosto del 2020, una ragazza di 15 anni e suo padre, originario del Bangladesh, rischiarono di annegare a Bellano, nelle acque pericolose nei pressi della foce del Pioverna.

Mentre la ragazza si trovava in difficoltà e il padre cercava disperatamente di salvarla, la corrente li stava trascinando verso il lago. Fortunatamente, in soccorso arrivarono Maurizio Chiodin, pensionato e ex caposquadra dei Vigili del Fuoco, e Artù, il cane bagnino che con la sua esperienza non esitò a lanciarsi in acqua per portare la giovane a riva. Mentre il padre, stremato, era riuscito a uscire da solo, la figlia, probabilmente non in grado di nuotare, fu salvata dal coraggio e dalla determinazione di Artù.

Un cane che, con il suo istinto e la sua professionalità, ha dimostrato che anche un amico a quattro zampe può essere un eroe.