Accusano malore a pranzo, soccorsi al ristorante FOTO

Accusano malore mentre sono a pranzo, vengono soccorsi al ristorante. I due episodi, incredibilmente molto simili, sono accaduti oggi pomeriggio soltanto a mezz’ora di distanza l’uno dall’altro. A riportare la notizia il giornale online primamerate.it.

Accusano malore a pranzo, due persone soccorse al ristorante

Sono accaduti soltanto a mezz’ora di distanza l’uno dall’altro, il primo alle 14.41 e il secondo alle 15.07, ma in due posti completamente diversi, i due fatti molto simili che nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre 2020, hanno visto per protagonisti un uomo di 56 anni a Villa d’Adda e una donna di 63 anni a Merate. Il 56enne era seduto a tavola a mangiare al ristorante-pizzeria del Pesce di Villa d’Adda, che si affaccia sul fiume in via al Porto a pochi passi dal traghetto leonardesco, quando all’improvviso ha accusato un malore. Le persone che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi e nel giro di qualche minuto sono giunti sul posto in codice rosso un’automedica da Lecco e un’ambulanza della Croce Bianca di Calusco. Fortunatamente, però, le condizioni dell’uomo non erano gravi e quindi non è stato necessario trasportarlo in ospedale.