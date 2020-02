Sabato 22 febbraio, nella sala del Consiglio della Provincia di Lecco, si svolgerà l’esame di abilitazione alla qualifica di guardia venatoria volontaria. 51 le aspiranti guardie venatorie, ovvero i candidati ammessi, tra coloro che hanno partecipato al corso organizzato tra ottobre e dicembre 2019 dalla Provincia di Lecco e coloro che hanno frequentato il corso altrove e hanno chiesto di sostenere l’esame in Provincia di Lecco.

LEGGI ANCHE 9 cinghiali a spasso per il paese e sulla Provinciale

51 aspiranti guardie venatorie nel Lecchese pronte all’esame

Le prove si svolgeranno in due fasi: al mattino la prova teorica, nel pomeriggio il riconoscimento delle specie di fauna selvatica cacciabile o protetta. Coloro che supereranno l’esame potranno chiedere alle rispettive Province o alle diverse associazioni attive sul territorio (venatorie, agricole o ambientaliste) di farne parte, in qualità di guardia venatoria volontaria, previo rilascio, da parte della competente Provincia, di apposito decreto di riconoscimento di guardia particolare giurata per la vigilanza venatoria. “Le nuove guardie venatorie volontarie – spiega il Consigliere provinciale delegato Matteo Manzoni – potranno anche essere coinvolte nel prelievo selettivo sotto il coordinamento della Polizia provinciale e impiegate in alcune fasi dell’attività di recupero, soccorso e trasporto della fauna selvatica ferita o in difficoltà.