24enne scomparso nel Lecchese, ricerche lungo l’Adda FOTO

Sono in corso le ricerche per ritrovare Giovanni Sottocornola, 24enne di Calco scomparso da domenica sera. Le operazioni hanno avuto inizio nella giornata di ieri e hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco (di Lecco, Merate e Valmadrera), dei Carabinieri e della Polizia Locale.

24enne scomparso nel Lecchese, ricerche lungo l’Adda

Le forze coinvolte nelle ricerche hanno, in primo luogo, allestito un campo base in centro a Calco (in prossimità delle scuole) in modo tale da poter gestire al meglio tutte le attività necessarie. Per la ricerca, nello specifico, si è fatto ricorso ai cani molecolari. Questi ultimi, nella giornata di ieri, hanno trovato delle sue tracce del santuario della Madonna del Bosco (a Imbersago) e anche nei pressi del fiume Adda. In base a questi indizi sono state avviate delle ricerche anche nell’area del traghetto di Imbersago.

Sotto controllo le telecamere pubbliche

La squadra alla ricerca di Giovanni sta attualmente visionando quanto registrato dalle telecamere pubbliche di Calco, Brivio e Imbersago con l’intento di verificare se il giovane abbia effettivamente attraversato quei territori.

foto Servizio Nazionale Cinofili Anc Coordinamento Nazionale Cinofili