18enne investito a Robbiate: trasportato in codice rosso al Papa Giovanni

18enne investito a Robbiate: è gravissimo. I drammatio inciende è avvenuto poco dopo le 19.30 diieri martedì 7 novembre 2023, in via Mario Greppi.

Ragazzo investito, è gravissimo

Gravissimoinciente all'ora di cena di oggi, martedì, in via Greppi a Robbiate. Un 18enne è stato infatti travolto da un'auto in transito mentre stava attraversando la strada nei pressi del colorificio Brianza Car.

L'impatto con la Peugeot è stato violentissimo: il colpo ha sfondato il parabrezza della vettura.

Le condizioni del ragazzo sono parse sin da subito gravissime: sul posto sono sopraggiunte automedica e autoambulanza della Croce Bianca di Merate in codice rosso. E' stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Il giovane, in gravissime condizioni, è stato trasportato con iol codice rosso di massima gracità all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Il luogo dell'incidente