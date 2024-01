12 interdittive antimafia in un anno a Lecco

Sono state 11 le interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Lecco nel corso del 2023. E' quanto emerge dal report sulla attività diffuso dall'Ufficio territoriale del Governo guidato dal Prefetto Sergio Pomponio.

L'attività antimafia della Prefettura di Lecco

"La provincia di Lecco, caratterizzata da un florido tessuto produttivo composto da un elevato numero di grandi, medie e piccole imprese, è in grado di esercitare un forte richiamo per il progressivo radicamento sul territorio della criminalità organizzata, che non si limita ad infiltrarsi nel tessuto economico-sociale, ma rappresenta oramai un'insidia particolarmente impegnativa" si legge nell'analisi della Prefettura che ricorda anche che nel Lecchese sono presenti diversi soggetti “interessanti” per affiliazione e collegamenti con importanti sodalizi del sud Italia, in particolare con la ‘ndrangheta".

Ma come agisce oggi la mala a Lecco?

Le operazioni condotte negli ultimi anni dalle Forze di polizia hanno evidenziato, tra i fenomeni criminali più rilevanti, quelli legati all’esercizio di attività illecite di tipo economico e finanziario, ìmesse in atto in essere da esponenti della criminalità organizzata che avviano sul territorio lecchese attività imprenditoriali a volte reali, altre volte fittizie, potendo contare su un imponente flusso di liquidità, che viene facilmente immesso nel circuito dell’economia reale.

Nel 2023, la Prefettura di Lecco ha rilasciato 514 informazioni antimafia e 1830 comunicazioni antimafia. Nel 2022 erano state rilasciate 460 informazioni antimafia e 1220 comunicazioni antimafia.

124 operatori economici nella White List

"Particolare attenzione è stata riservata ai procedimenti relativi alle richieste di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, la cosiddetta White List - si legge ancora nel report della Prefettura - Al termine dell’attività istruttoria, sempre nel corso del 2023 sono stati iscritti, nella White List di Lecco 124 operatori economici".

12 interdittive antimafia in un anno a Lecco

Il Gruppo Interforze Antimafia si è ripetutamente riunito in Prefettura per valutare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società per le quali, in fase istruttoria, erano emersi elementi di criticità. Nel corso del 2023, sono stati adottati 12 provvedimenti interdittivi nei confronti di imprese operanti nel settore della ristorazione, della pubblicità, del commercio all'ingrosso di autoveicoli, del commercio di materiali ferrosi, della riparazione di macchinari, del servizio di noleggio con conducente.Essi hanno così portato, nell’ultimo triennio, all’adozione di ben 28 provvedimenti antimafia a contenuto interdittivo.