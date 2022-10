Aggiornamento 11.20: Stop WhatsApp down: la piattaforma è "risorta".

Stop WhatsApp down: la piattaforma è "risorta"

Niente notifiche sugli smartphone, telefonini "muti" questa mattina con WhatsApp down. La nota piattaforma di messaggistica nella mattinata di oggi, martedì 25 2022, sta avendo non pochi problemi a Lecco, ma non solo. Cricità sono infatti segnalate un po' in tutto lo stivale.

WhatsApp down: problemi a Lecco e... non solo

In realtà, già nella serata di ieri , il sistema di messaggistica WhatsApp è down "in tutta Italia". Risolti i problemi nella notte, questa mattina si sono ripresentati. Da poco dopo le 8.30 il sistema non permette né di inviare né di ricevere messaggi.

Da Lecco, così come da molte città di Italia dai ocial arrivano segnalazioni di disservizi legati all'invio e alla ricezione e all'invio di messaggi

Immancabilmente, su Twitter è diventato istantaneamente popolare l'hashtag #whatsappdown. Sono invece regolarmente funzionanti gli altri social del gruppo Meta.

Io che entro su Twitter per capire se c’è #whatsappdown e scopro che c’è veramente #whatsappdown pic.twitter.com/6I67zNY5iK — Chiarainwonderland☁️ (@RemondiniChiara) October 25, 2022

io che corro su twitter per vedere se c’è un #whatsappdown perché non mi si mandano i messaggi:pic.twitter.com/fcFPbyWMzj — marta☀️ (@zvccherofilato) October 25, 2022

Io che corro su Twitter per lamentarmi del whatsapp down #whatsappdown pic.twitter.com/kjnqwSAIR8 — gabri. (@camsvmil) October 25, 2022