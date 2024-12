Viabilità durante le feste: via i cantieri sulla Statale 36 e sulle strade provinciali. Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, si assiste infatti anche in provincia di Lecco ad un notevole incremento della mobilità, che interessa in prevalenza il sistema viario che conduce alle località rivierasche e montane di questo territorio e di quelli limitrofi.

Al tema e all’esame delle criticità connesse, più in generale, alla viabilità invernale, è stata dedicata una riunione presieduta dal Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, con la finalità di prevenire e contrastare possibili crisi viabilistiche e definire le linee per l’intensificazione dei servizi di prevenzione e di controllo sulle strade, prendendo le mosse dall’ approvazione del Piano Neve Provinciale avvenuta nel mese di novembre.

"Si è richiesto che anche le altre Polizie Locali concorrano al generale dispositivo di prevenzione e gestione della mobilità, soprattutto in quei Comuni coinvolti direttamente dalla Pianificazione di Emergenza connessa a condizioni critiche della viabilità sulla Strada Statale n.36. In questo senso, i Sindaci saranno ulteriormente sensibilizzati affinchè, anche nella loro veste di Autorità locali di Protezione Civile, dispongano della Polizia locale per il presidio di alcuni svincoli nevralgici, all’occorrenza in modo permanente finché duri l’emergenza, allo scopo di prevenire manovre in contrasto al Codice della Strada, fronteggiare possibili congestionamenti di traffico e garantire supporto alle altre Forze di Polizia ed al personale di soccorso" spiegano dalla Prefettura.

Nell’ incontro è stato valutato positivamente di innalzare la soglia di attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della mobilità stradale, prevedendo il preallertamento del Comitato Operativo per la Viabilità coordinato dalla Prefettura, con una costante comunicazione smart tra funzionario prefettizio, Polizia Stradale ed ANAS, allargata, nel periodo natalizio, alla Provincia e al Comune Capoluogo, al fine di mettere a sistema un’efficace rete di comunicazione con le Polizie Locali impegnate nella gestione del traffico cittadino e sulla viabilità provinciale. Confermato, poi, il flusso di comunicazione snella per la gestione di eventuali crisi del flusso dei veicoli sulla SS 36, che notoriamente rappresenta l’arteria viabilistica principale e, quindi, risente peculiarmente dei maggiori volumi di traffico.

I rappresentanti di ANAS hanno richiamato il piano neve regionale sulla rete stradale di competenza, che si pone, per il territorio lecchese, in modo complementare alla pianificazione provinciale aggiornata, garantendo attività di manutenzione e pulitura della SS 36, della SS 36 Racc. e delle strade ex provinciali (SS342 Briantea, Dei Laghi di Pusiano e di Garlate ed SP065 di Esino).

La pianificazione multilivello, peraltro, si è recentemente arricchita con l’adesione della Provincia e della Prefettura di Lecco al Protocollo predisposto da Regione Lombardia per il rischio valaghivo ed è stato istituito un Nucleo Territoriale di ambito provinciale.

Per il periodo delle festività natalizie, saranno sospese le attività di cantiere sulle strade statali e provinciali per evitare intralci al flusso di traffico, prevedibilmente più intenso.

Nel corso della riunione, RFI e Trenord hanno informato i componenti del COV della pianificazione invernale riguardante il traffico ferroviario e definita a livello regionale: è prevista, in particolare, un’attività di manutenzione suppletiva dell’infrastruttura, anche mediante corse raschiaghiaccio e sistemi di riscaldamento degli scambi, oltre che un aumento dei presidi e delle squadre.

Particolare attenzione è stata dedicata al profilo delle comunicazioni nei confronti dell’utenza ed è stata ribadita l’esigenza che i gestori delle strade provvedano alla tempestiva predisposizione della segnaletica, per indicare eventuali deviazioni di percorso, e al costante aggiornamento dei messaggi variabili a mezzo di pannelli.