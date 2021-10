Storie belle da raccontare

Una grande impresa per la ventiduenne di Robbiate, gravemente ipovedente, che ha percorso 24 km in circa 2 ore. Un esempio che dona speranza a tutti coloro che soffrono di una disabilità sensoriale.

Una storia che è un esempio di forza, di vogli e capacità di superare ogni ostacolo, di amicizia, di sport come mezzo strumento per abbattere le barriere. E' la storia di Valentina Vignali, 22 anni, atleta della ASD Padernese gravemente ipovedente, che da 5 anni svolge la pratica del pattinaggio di velocità in line. Domenica scorsa, 17 ottobre 2021, la società rotellistica Paderno d'Adda, tra le più blasonate in Italia, ha organizzato una pattinata sulla ciclabile Zogno-Piazza Brembana dedicata proprio a Valentina che ha inforcato i pattini con grande forza, grande cuore e... gli occhi degli altri.

Valentina, sui pattini con grande forza, grande cuore e... gli occhi degli altri

La ventiduenne è stata guidata dal suo istruttore Paolo Silva e da tutti gli atleti agonisti della squadra che hanno percorso a turno un tratto di strada accompagnando Valentina. "Il pattinaggio in line non è uno sport facile - spiegano dal sodalizio - occorrono grande coordinazione, in particolare equilibrio, oltre che forza e resistenza. Se a praticare questo sport è una persona che non dispone del senso della vista tutta l'attenzione si deve spostare sulla propriocezione, cioè sulla consapevolezza della posizione del proprio corpo nello spazio in relazione all'ambiente. La cosa è tutt'altro che facile".

I ragazzi che hanno guidato Valentina nell'impresa, per prepararsi a tale arduo compito, hanno svolto allenamenti mirati presso il loro pattinodromo sito in via Airoldi a Paderno d'Adda, a poche centinaia di metri dal ponte in ferro che unisce la sponda bergamasca a quella lecchese.

"La sfida lanciata da Valentina e da tutta la Padernese è volta a dimostrare che lo sport può e deve essere per TUTTI anche per chi, in apparenza, dovrebbe rinunciare alla sua pratica".

Valentina ce l'ha fatta

E Valentina ce l'ha fatta!! Ha percorso tutti i 24 km in circa 2 ore, terminando molto affaticata ma estremamente felice per l'impresa compiuta. Insieme a lei felicissimo il suo istruttore Paolo Silva e tutti gli atleti della ASD Padernese con i loro allenatori Gianni Peverelli e Beppe Silva, insieme al Presidente Umbertina Ravasi e a tutti i genitori che si sono con grande passione prodigati affinchè l'importante iniziativa andasse in porto.

