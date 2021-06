L'apertura del Portale Poste è scattata nella serata di ieri, mercoledì 2 giugno 2021, e subito la campagna di prenotazione dei vaccini Covid per la fascia 12 - 29 anni ha "spiccato il volo" in Lombardia. Sì perchè, come sottolineato dalla vicepresidente regionale Letizia Moratti, "Alle 10.45 di questa mattina si sono già raggiunte 406.231 prenotazioni".

Vaccini Covid: già oltre 400mila prenotazioni per la fascia 12 - 29 anni

Nel dettaglio sono già 43.259 i giovanissimi tra i 12 e i 15 anni che hanno effettuato la prenotazione, 123.576 le adesioni per la fascia 16-20 anni e 239.396 quelle per la fascia 20-29 anni.

"Anche questi dati rispecchiano l’entusiasmo dei cittadini, in particolare dei giovani e delle loro famiglie, che giustamente vedono nella vaccinazione l’opportunità di tornare a vivere la loro quotidianità in sicurezza per sé e per gli altri, oltre che di ripristinare le normali frequentazioni familiari - sottolinea la vicepresidente Moratti - Uno straordinario esempio di senso civico che assume ancor più valore per la giovanissima età dei testimoni di questo “ultimo miglio” della campagna vaccinale di Regione Lombardia. Possiamo guardare al traguardo del 30 luglio per ultimare almeno con la prima dose tutti i cittadini lombardi che ne hanno diritto e che avranno aderito".

Ovviamente la possibilità di aderire alla campagna vaccinale prosegue e le modalità di prenotazione restano uguali a quelle passate: