Dopo la prima giornata di ieri proseguono nel Lecchese le vaccinazioni eterologhe per i cittadini under 60 che hanno ricevuto come prima dose AstraZeneca.

Vaccinazioni eterologhe nel Lecchese: il calendario completo

"Le sedute proseguiranno ogni giorno - fanno sapere dalla Asst di Lecco - e consentiranno ad oltre 1.600 cittadini della provincia di Lecco di ricevere la seconda dose nei Centri Vaccinali Massivi di Cernusco Lombardone (Technoprobe) e Lecco (Palataurus).

LEGGI ANCHE Vaccinazioni eterologhe, Signorelli: "Possibile una protezione persino migliore"

Oggi, venerdì 18 giugno sono previsti i richiami per quanti sarebbero dovuti essere vaccinati il 13 giugno, domani sarà la volta dei 2rimandati" del 14 giugno, domenica quelli del 15 giugno e lunedì 21, giornata conclusiva dei "recuperi" verranno vaccinati quanti non hanno ricevuto la dose giovedì 16 giugno.

Un calendario, quello ribadito dalla Asst, pianificato come in tutta la Lombardia e, così come nel resto della regione, tutti i coinvolti verranno contattati attraverso un sms inviato da Aria Spa (la società che gestiva la campagna prima dell'ingresso del Portale di Poste). Visti i trascorsi di Aria e i disguidi avvenuti in passato con l'invio di messaggi però... repetita juvant.